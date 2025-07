TICAD 9 : Romuald Wadagni attendu à Tokyo le 11 juillet prochain

- Publicité-

La 9ᵉ édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) se tiendra du 20 au 22 août 2025 à Yokohama, au Japon. Le Bénin figure parmi les pays mis à l’honneur par le gouvernement japonais à cette occasion, signe du renforcement des liens bilatéraux entre les deux nations.

En prélude à ce grand rendez-vous international, le ministre béninois de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, est attendu à Tokyo le 11 juillet 2025. Il y mènera des discussions stratégiques avec des responsables japonais, notamment autour des axes prioritaires de coopération économique. Ces échanges devraient aboutir à des accords de partenariat et à un approfondissement des investissements nippons au Bénin.

Le Japon, qui voit en Cotonou un hub stratégique pour accéder au marché ouest-africain, a récemment réaffirmé son intérêt croissant pour le pays, saluant les réformes économiques engagées par le gouvernement béninois et la stabilité politique du pays.

Pour mémoire, le Bénin avait déjà marqué sa présence à la réunion ministérielle préparatoire de la TICAD 9, tenue en août 2024 à Tokyo, à travers une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

Cette dynamique diplomatique et économique laisse entrevoir de nouvelles perspectives de coopération entre le Japon et le Bénin, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture et de la formation technique.