Théodora aux Flammes 2026 : votes ouverts, cérémonie le 23 avril

Les Flammes 2026 se tiendront le 23 avril à la Seine Musicale : les votes sont ouverts depuis le 9 mars et se termineront le 22 mars, avec une participation en ligne via le site officiel pour départager les candidats dans les 19 catégories. La plateforme de vote demande la création d’un compte par adresse mail ; après la période de vote, un jury d’experts prendra le relais pour désigner les lauréats. Parmi les artistes fortement présents dans les présélections figurent Théodora (neuf présélections), Aya Nakamura (sept présélections) et plusieurs têtes d’affiche masculines telles que Gims, Jul, Ninho, SDM et Hamza.

La cérémonie des Flammes a été lancée en réponse à une interpellation publique en 2022 : le coup de gueule du rappeur SCH lors de la 37e cérémonie des Victoires de la Musique avait souligné l’absence de nominations régulières pour les artistes de rap et musiques urbaines dans les remises de prix traditionnelles. Les médias Yard et Booska-P ont depuis créé les Flammes pour valoriser la scène contemporaine — rap, drill, R&B, pop et funk — et offrir une vitrine dédiée à ces genres.

Le mécanisme de sélection combine vote public et appréciation d’un panel d’experts. Pour la précédente édition, plus de 300 000 internautes avaient participé au vote en ligne. L’an dernier, Tiakola avait remporté la Flamme de l’« artiste masculin » et Shay celle de l’« artiste féminin », tandis que la catégorie « révélation » avait distingué d’autres talents émergents.

Principales nominations

Théodora, chanteuse franco-congolaise âgée de 22 ans, arrive aux Flammes après un mois de février marqué par quatre trophées remportés aux Victoires de la Musique. Présélectionnée à neuf reprises pour l’édition en cours, elle figure notamment dans la catégorie « artiste féminine de l’année » ; l’an passé, elle avait obtenu la Flamme de la « révélation ». Aya Nakamura, dont le dernier album s’intitule Destinée, récolte sept présélections.

Dans la catégorie des révélations féminines, les noms d’Eve La Marka et de Juste Shani apparaissent parmi les candidates citées. Ces présélections reflètent la volonté des organisateurs de couvrir un large spectre de la scène contemporaine, du R&B à la pop urbaine.

Chez les artistes masculins, la compétition rassemble plusieurs figures majeures de l’industrie : Gims, Jul, Ninho, SDM et Hamza figurent sur les listes de présélection. Disiz, rappeur souvent cité pour son influence dans le paysage hip-hop, fait également partie des nommés.

Parmi les artistes cités à plusieurs reprises, Guy2Bezbar est présent dans cinq catégories, porté par le succès de son titre La jeunesse dorée. Les internautes ont jusqu’au 22 mars pour voter ; les résultats seront ensuite intégrés aux délibérations du jury d’experts en vue de la cérémonie du 23 avril à la Seine Musicale.