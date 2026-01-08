Testée négative aux drogues dures, Regina Daniels annonce des poursuites contre Ned Nwoko

Blanchie par des tests médicaux, l’actrice nigériane, Regina Daniels, a annoncé des poursuites judiciaires contre son ex-mari Ned Nwoko et toute personne ayant diffusé des rumeurs sur sa supposée toxicomanie.

L’actrice nigériane Regina Daniels a annoncé son intention d’engager des poursuites judiciaires contre son ex-mari, le sénateur Ned Nwoko, ainsi que contre toute personne impliquée dans ce qu’elle qualifie d’accusations diffamatoires liées à une supposée consommation de drogues.

Dans une vidéo publiée ce mercredi sur son compte Instagram, la comédienne est sortie du silence en dévoilant les résultats d’analyses médicales réalisées dans un établissement hospitalier en Californie. Selon ces documents, les tests de dépistage de drogues dites « dures » se sont révélés négatifs.

Visiblement émue, Regina Daniels a dénoncé ce qu’elle considère comme une tentative délibérée de nuire à son image publique. Elle affirme avoir décidé de rendre ces résultats publics afin de mettre un terme aux rumeurs persistantes la visant et de rassurer ses proches ainsi que ses soutiens.

« Cette démarche ne vise pas seulement à rétablir la vérité, mais aussi à protéger mes enfants et à préserver leur fierté lorsqu’ils comprendront un jour qui je suis réellement », a-t-elle expliqué, ajoutant qu’elle n’avait jamais consommé de drogues dures, contrairement aux accusations relayées en ligne.

L’actrice a également prévenu que des actions en justice seraient engagées « au moment opportun » contre les auteurs de ces allégations, qu’elle juge mensongères et destructrices. Pour rappel, ces déclarations interviennent près de trois mois après que Ned Nwoko l’a publiquement accusée de consommation de substances illicites, une affaire qui a largement alimenté les débats sur les réseaux sociaux et dans les médias nigérians.