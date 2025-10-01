Tchernobyl privé d’électricité après une attaque russe, selon Kiev

En Brève

L’alimentation électrique du Nouveau confinement de sécurité du site de la centrale nucléaire de Tchernobyl a été coupée par un bombardement russe, a annoncé mercredi 1er octobre le ministère ukrainien de l’Énergie sur Telegram. Selon le ministère, des surtensions ont privé de courant cette installation clé qui isole le quatrième réacteur détruit lors de l’accident de 1986 et empêche la libération de matériaux radioactifs dans l’environnement.