Tchaourou: un ghetto de drogue démantelé dans une résidence privée, le propriétaire placé en garde à vue

​Une opération menée par le commissariat de l’arrondissement de Tchaourou a permis de mettre fin à un trafic de stupéfiants qui s’organisait en plein cœur d’une zone résidentielle du département du Borgou. Un homme de la quarantaine, accusé d’avoir transformé son propre domicile en ghetto, a été interpellé et placé en garde à vue.

​Alertées par des renseignements faisant état de la commercialisation de chanvre indien dans une concession située juste derrière le CEG II de Tchaourou, les forces de l’ordre sont intervenues le samedi 18 juillet 2026. La perquisition minutieuse des lieux a confirmé les soupçons des enquêteurs. Les policiers ont découvert et saisi des dizaines de sachets de chanvre indien soigneusement dissimulés dans la maison.

​Lors de son audition au poste de police, le suspect est passé aux aveux, reconnaissant être le propriétaire et le revendeur de ces substances psychotropes. Face à ces éléments probants, l’homme a été immédiatement placé en garde à vue dans l’attente de sa présentation devant les autorités judiciaires.

​Cette descente s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne d’opérations spéciales lancée par la Police républicaine depuis plusieurs jours pour éradiquer les ghettos et lutter contre la prolifération des produits psychotropes dans la région.