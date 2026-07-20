ONU : le Sénégal apporte officiellement son soutien à la candidature de Macky Sall

Le Sénégal soutient officiellement la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies. Dans un communiqué publié ce 20 juillet, le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement et au réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pour défendre cette candidature. Une décision qui suscite déjà des réactions contrastées dans le pays.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a officialisé le soutien de son pays à la candidature de son prédécesseur, Macky Sall, au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU).

L’annonce a été faite dans un communiqué publié ce lundi 20 juillet par le ministère sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.

Selon le document, Macky Sall a été reçu au Palais de la République le vendredi 17 juillet afin de présenter au chef de l’État sa candidature à la tête de l’ONU. À l’issue de cette rencontre, Bassirou Diomaye Faye a décidé que « le Sénégal va apporter son plein soutien » à cette candidature.

Le communiqué précise également que le président a « instruit le Gouvernement et l’ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pleinement » afin de promouvoir la candidature de Macky Sall auprès des États membres des Nations unies. Le chef de l’État invite aussi « toutes les forces vives de la Nation » à soutenir cette démarche, présentée comme celle du Sénégal « au service de l’Afrique et d’un multilatéralisme plus performant ».

Cette prise de position marque une évolution par rapport au premier compte rendu de la rencontre du 17 juillet. À l’époque, la présidence s’était limitée à évoquer un entretien « empreint de cordialité et de courtoisie républicaine », sans annoncer un soutien officiel à l’ancien chef de l’État.

Cependant, cette décision est loin de faire l’unanimité au Sénégal. Depuis la réception de Macky Sall au Palais présidentiel, plusieurs organisations de la société civile ainsi que des familles de victimes des manifestations politiques de 2021 à 2024 avaient exprimé leur désapprobation. Elles pourraient voir dans ce soutien officiel une forme de réhabilitation politique de l’ancien président.

Macky Sall continue par ailleurs de faire l’objet de critiques concernant la gestion des finances publiques sous son mandat. Ses détracteurs l’accusent notamment d’avoir laissé au pays une lourde dette et une situation économique particulièrement difficile, un dossier qui alimente encore le débat politique au Sénégal.