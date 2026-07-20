Madonna et Shakira : show critiqué lors de la mi-temps de la finale Espagne-Argentine

MetLife Stadium a accueilli, le dimanche 19 juillet 2026, la finale de la Coupe du monde opposant l’Argentine à l’Espagne, une rencontre remportée par les Espagnols après prolongation, ponctuée d’une mi-temps prolongée et d’un spectacle musical réunissant plusieurs stars internationales.

Sur la pelouse du stade du New Jersey, l’Espagne a décroché sa seconde étoile grâce à un but de Ferran Torres en prolongation contre les tenants du titre argentins. La rencontre, qui a duré environ deux heures de jeu, a vu l’Argentin Lionel Messi fondre en larmes à l’issue du match tandis que les joueurs espagnols célébraient la victoire. Parmi les personnalités présentes dans les tribunes, la cérémonie a retenu l’attention en marge du match.

La mi-temps de la finale a pris la forme d’un show musical d’une durée inhabituelle, proche de 30 minutes. Plusieurs artistes ont participé au spectacle: Madonna, Shakira, Justin Bieber et le groupe BTS figurent parmi les têtes d’affiche mentionnées. L’entrée de Madonna sur la pelouse s’est déroulée en compagnie des anciens footballeurs brésiliens Ronaldo et Ronaldinho. Cette pause prolongée a offert aux spectateurs le choix entre rester au stade pour le concert ou se rendre aux buvettes pendant l’interruption.

Réception critique et contexte de la mi-temps

La mise en scène a suscité des critiques dans la presse internationale. El País a qualifié le spectacle de «un spectacle perturbant», y voyant le symbole d’une «américanisation du football», tandis que Le Monde a parlé d’un «fade Half-time pour conclure une Coupe du monde démesurée». Le Figaro a relayé un ensemble d’avis critiques soulignant que le spectacle n’a pas fait l’unanimité.

Sur le plan institutionnel, il s’agit de la première édition de la Coupe du monde dans laquelle la FIFA organise officiellement un show de mi-temps pour la finale, calqué sur le modèle américain de la mi-temps du Super Bowl. Habituellement, la durée réglementaire d’une mi-temps est de quinze minutes; lors de cette finale, les joueurs sont restés aux vestiaires pendant autour de 27 minutes, selon les comptes rendus rendant compte de la durée de la pause.

Le format du spectacle, son casting d’artistes internationaux et la durée de l’interruption ont été soulignés comme éléments nouveaux dans le déroulé d’une finale de Coupe du monde, provoquant des réactions contrastées tant parmi les spectateurs présents que dans les médias couvrant l’événement.