Mort de Françoise Coquet : Benjamin Castaldi se dit « orphelin » après la disparition de la productrice

Le monde de la télévision française est en deuil après l’annonce du décès de Françoise Coquet, productrice emblématique et figure incontournable du milieu audiovisuel. Ce lundi 20 juillet 2026, Benjamin Castaldi, animateur célèbre et influent, a rendu un hommage poignant à celle qui a largement contribué à lancer sa carrière. Dans un message sincère publié sur Instagram, il souligne le rôle déterminant joué par Françoise Coquet dans sa trajectoire professionnelle et exprime la profonde tristesse qui l’anime face à cette perte.

Benjamin Castaldi est reconnu pour ses nombreuses années au sein du paysage télévisuel français, notamment à travers la présentation d’émissions phares telles que Loft Story, Nouvelle Star ou encore Secret Story. Pour lui, Françoise Coquet représentait bien plus qu’une simple productrice ; elle fut une mentore et une ouvrière de l’ombre qui a su détecter et encourager le talent naissant. Leur rencontre remonte à 1994, une date marquante dans la carrière de Castaldi, lorsqu’elle lui a offert sa première vraie chance à l’écran, en collaboration avec Michel Drucker sur le plateau du Studio Gabriel.

Dans son hommage, l’animateur rappelle : « Françoise. En 1994, tu m’as ouvert une porte que personne d’autre n’avait voulu m’ouvrir. Tu m’as donné ma chance auprès de Michel Drucker, ton jumeau télévisuel, ton complice de toujours, sur le plateau du Studio Gabriel. » Ces mots mettent en lumière la confiance qu’elle a accordée à Benjamin Castaldi, une confiance qui lui a permis de s’imposer dans un univers télévisuel souvent difficile d’accès. Il ajoute avec émotion que sans elle, il n’en serait pas là où il est aujourd’hui.

Mort de Françoise Coquet : l’hommage vibrant de Benjamin Castaldi

Au-delà de cette première opportunité, Benjamin Castaldi évoque également l’importance du duo formé par Françoise Coquet et Michel Drucker, une alliance qui a marqué le fonctionnement des émissions au Studio Gabriel. Le décès de la productrice laisse un vide immense non seulement dans cet espace symbolique de la télévision française, mais aussi dans le cœur des personnes qui ont eu la chance de collaborer avec elle. « Aujourd’hui le Studio Gabriel est orphelin. Et moi aussi, quelque part. Je suis infiniment triste », confie l’animateur, traduisant le poids de cette disparition sur le milieu artistique.

Par ailleurs, Benjamin Castaldi insiste sur la bienveillance et l’instinct de Françoise Coquet, qui avait le don de percevoir le potentiel chez les autres bien avant que ceux-ci ne l’admettent eux-mêmes. Cette capacité à encourager et à soutenir représente une part essentielle de son héritage professionnel. « Tu étais de ces personnes rares qui savent voir quelque chose chez les autres avant même qu’ils le voient eux-mêmes. Tu as cru en moi. On n’oublie jamais celles et ceux qui nous ont fait confiance les premiers », déclare-t-il.

Dans la dernière partie de son message, Benjamin Castaldi adresse une pensée émue à la famille et aux proches de Françoise Coquet, témoignant du respect profond qu’il lui vouait. Il conclut par un message de gratitude et de paix pour celle qui a tant donné au monde de la télévision française : « Toutes mes pensées vont à tes proches, à ta famille. Merci pour tout, Françoise. Repose en paix ».