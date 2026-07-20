Lydie Harrouche : retour à Télématin marqué par une grosse gaffe en direct

Télématin, l’émission matinale phare diffusée sur France 2 depuis 1985, a récemment offert un moment insolite en direct lors du retour de Lydie Harrouche à l’antenne. Alors qu’elle participait à une séquence de dégustation, la chroniqueuse a malencontreusement taché son chemisier blanc, une scène immédiatement relayée sur les réseaux sociaux et largement commentée par les téléspectateurs. Dans le même temps, un autre événement majeur a marqué le programme avec le départ de Damien Thévenot, figure emblématique qui a présenté l’émission pendant 27 ans. Ces deux faits illustrent les remous récents au sein de l’émission culte, toujours suivie par un large public chaque matin.

Lors de son premier jour de retour dans Télématin, Lydie Harrouche a vécu un incident cocasse, en plein direct, qui n’a pas laissé les téléspectateurs indifférents. La chroniqueuse participait à une dégustation de confitures et de sirop de yacon en compagnie de ses collègues lorsque, d’un geste maladroit, elle a taché son chemisier blanc, un détail qui n’est pas passé inaperçu sur le plateau. Ce moment d’imprévu a donné lieu à une réaction amusée et décontractée sur le plateau, où personne ne s’est montré gêné par cet incident.

Lydie Harrouche victime d’une tache en direct sur France 2 et un départ marquant dans l’émission

Face à cette mésaventure survenue en direct, Lydie Harrouche a rapidement partagé la séquence via son compte X (anciennement Twitter), où elle s’est montrée transparente et détendue. Elle a ainsi tenu à expliquer à ses abonnés : « Se tacher pour son premier jour de reprise à Télématin, en plein direct, c’est fait… Quand je vous dis que je suis gaffeuse« .

Les internautes n’ont pas manqué de réagir avec humour et bienveillance. Certains ont attribué cet incident à sa gourmandise, d’autres y ont vu un moment qui participe aux bons souvenirs du direct télévisé. Un commentaire soulignait même l’élégance avec laquelle la chroniqueuse avait su gérer sa maladresse. Ce type d’incident rappelle combien la télévision en direct reste un exercice exigeant où les aléas font partie intégrante du travail.

Par ailleurs, Télématin a connu un bouleversement notable avec le départ de Damien Thévenot, animateur historique du programme. Après 27 années passées à réveiller les téléspectateurs dès les premières heures du matin, Damien Thévenot a fait ses adieux lors d’une dernière émission fortement chargée en émotion. Il a évoqué ses réveils très matinaux à 3 h 45 du matin, tout en soulignant la joie qu’il éprouvait chaque jour à partager ces moments avec son équipe et le public.

Lors de son dernier direct, il a exprimé sa fierté et son attachement envers les téléspectateurs et les équipes : « Avoir passé 27 ans de fidélité, de complicité et de proximité avec vous, avoir tissé ce lien si précieux, c’est mon honneur et ma fierté« , a-t-il déclaré. Il s’est aussi adressé directement aux téléspectateurs en les remerciant chaleureusement, affirmant que « Télématin un jour, c’est Télématin toujours« .

Ce départ marque la fin d’une ère pour Télématin, qui continue toutefois de s’adapter et d’évoluer au fil des années, poursuivant sa tradition d’émission matinale inspirée du programme américain Today. Depuis son lancement en 1985, Télématin reste un rendez-vous incontournable pour les Français, mêlant informations, culture, gastronomie et divertissement chaque matin.