Baccalauréat au Bénin: démarrage ce lundi du retrait des relevés de notes

L’heure est au retrait des relevés de notes pour les candidats ayant pris part aux épreuves du Baccalauréat, session de juin 2026.

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L’opération de distribution débute officiellement ce lundi 20 juillet et se poursuivra le mardi 21 juillet 2026, à partir de 08 heures précises. Afin de faciliter les démarches et de limiter les déplacements inutiles des usagers, les autorités ministérielles ont préétabli un maillage territorial en attribuant des centres de retrait spécifiques par zone et par jury.

​Dans la zone septentrionale, les départements de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga disposent chacun d’un site unique de rassemblement. Les postulants de l’Alibori sont invités à se rendre au CEG 1 Kandi, ceux de l’Atacora sont attendus au CEG 1 Natitingou, tandis que le point de retrait pour les candidats de la Donga est fixé au CEG 1 Djougou.

​En ce qui concerne le département de l’Atlantique, la logistique s’organise autour de trois pôles stratégiques. Les candidats enregistrés dans les communes d’Abomey-Calavi, d’Allada, de Zè et de Houègbo sont orientés vers le CEG 1 Abomey-Calavi. Pour leur part, les candidats affiliés aux jurys 271 à 276, 279 à 286, ainsi que 290 et 291 devront se présenter au CEG Le Nokoué à Cotonou. Enfin, le CEG 1 Ouidah prendra en charge les candidats dépendant des jurys 262 à 270, 277, 278, et 287 à 289.

​Pour le département du Borgou, deux centres ont été mis en contribution pour accueillir les récipiendaires. Le Lycée Mathieu Bouké regroupe les effectifs en provenance des centres de Guéma, Albarika, Hubert Maga, Mathieu Bouké, Tchaourou et du Collège catholique Hibiscus. Quant aux candidats ayant effectué leurs épreuves dans les centres de Nikki, N’Dali, Bembèrèkè ainsi qu’au Prytanée militaire de Bembèrèkè, ils devront effectuer le retrait au CEG Bembèrèkè.

​S’agissant des autres départements, la totalité des candidats du Couffo est attendue au CEG 1 Dogbo, alors que le rassemblement pour ceux des Collines est prévu au CEG 1 Glazoué.

​Les autorités éducatives apportent un complément d’information pour les retardataires ou les résidents de certaines zones administratives. À compter du mercredi 22 juillet, le processus de distribution se poursuivra directement au niveau des Directions départementales des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle (DDESTFP) des départements du Zou et des Collines.