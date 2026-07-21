Émilie Tran Nguyen, mariée et mère de deux enfants, explique comment elle a tenu le rythme à France Télévisions

Émilie Tran Nguyen fait dernièrement l’objet d’un vif intérêt médiatique suite à des rumeurs propagées sur les réseaux sociaux, laissant entendre une possible interpellation liée à une affaire de stupéfiants. Ces informations ont immédiatement été relayées par plusieurs organes de presse, créant une onde de choc autour de la journaliste. Toutefois, ni Émilie Tran Nguyen ni France Télévisions n’ont confirmé ces allégations. La présomption d’innocence demeure donc pleinement applicable. Par ailleurs, Béatrice Rosen, actrice et chroniqueuse, a alimenté la controverse en publiant un message virulent sur le réseau X, ciblant ce qu’elle qualifie de « cette petite caste de tox/cocaïnés », sans citer directement la journaliste.

Avant cette tempête médiatique, Émilie Tran Nguyen s’était imposée comme l’une des figures montantes du service public audiovisuel français. Elle a su bâtir une carrière solide à travers de multiples rôles, mêlant présentation de journaux télévisés, animation d’émissions, chroniques et réalisation de documentaires, tout en gérant sa vie de famille avec rigueur. Son professionnalisme et son engagement dans le traitement de sujets sociétaux ont contribué à asseoir sa réputation dans le paysage journalistique national.

Originaire d’une famille métissée, née d’un père vietnamien et d’une mère aux racines algériennes et roumaines, Émilie Tran Nguyen s’est également investie dans la lutte contre les discriminations, notamment à travers la co-réalisation d’un documentaire en 2024 intitulé Je ne suis pas chinetoque, portant sur le racisme anti-asiatique en France.

Une organisation familiale millimétrée avec son mari

Au-delà de son image publique de présentatrice souriante à l’écran, Émilie Tran Nguyen gère au quotidien un emploi du temps particulièrement exigeant. En effet, elle a successivement animé le 12/13 sur France 3, assuré des chroniques dans C à vous, présenté des programmes sur franceinfo et France 5. Cette multiplicité de responsabilités implique des semaines rythmées par des préparations, des directs et des tournages intensifs.

Pour faire face à ce rythme soutenu, elle s’appuie sur une organisation familiale bien huilée, partagée avec son époux, Maxime Darquier. Ce dernier occupe lui-même un poste à haute responsabilité, en tant que rédacteur en chef de C ce soir. Mariés depuis juillet 2018, ils ont construit un partenariat solide qui leur permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Selon Émilie Tran Nguyen, son mari assume la gestion du quotidien la semaine, malgré ses propres contraintes professionnelles. Le couple met un point d’honneur à préserver leurs week-ends, durant lesquels Émilie déclare être « maman à 100 % ».

Ils élèvent ensemble deux enfants : Ava, née en août 2019, et Pio, né en juin 2022. Conscients de la nécessité de préserver leur intimité, ils limitent strictement la visibilité de leurs enfants sur les réseaux sociaux, assurant ainsi une protection de leur sphère familiale. Cette discrétion témoigne de leur volonté de séparer clairement la vie privée de la vie publique.

Une règle simple pour préserver leur équilibre

Face à la pression inhérente aux métiers de journaliste et animateur télévisuel, Émilie Tran Nguyen et Maxime Darquier ont adopté une règle élémentaire pour maintenir un équilibre serein entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Dans une interview accordée à Elle, la journaliste révèle qu’à la maison, ils bannissent les téléphones portables des moments partagés. « Quand on rentre, le portable reste dans le sac ou la poche du manteau », explique-t-elle, soulignant son besoin d’une véritable bulle protégeant son espace familial.

Ce principe de « ni travail ni écran » dès le franchissement de la porte du domicile est devenu un pilier central de leur organisation. Il permet au couple de consacrer pleinement leurs soirées et leurs week-ends à leurs enfants et à leur vie de couple, sans la distraction des sollicitations professionnelles. Cette discipline stricte a été essentielle pour amortir les effets des journées souvent longues et intenses, qui mêlent conférences, tournages, directs et rendez-vous médiatiques.

Cette coupure nette avec le travail aide également Émilie Tran Nguyen à se ressourcer, pour mieux affronter le rythme soutenu imposé par sa carrière. Ce soin apporté à la vie privée contribue d’une manière significative à leur bien-être collectif.

Une carrière menée à vive allure pendant près de dix ans

Le parcours professionnel d’Émilie Tran Nguyen s’est construit patiemment au sein de France Télévisions, après ses débuts dans la presse régionale avec « La Montagne » puis France 3 Centre-Val de Loire. Elle rejoint ensuite Canal+ avant de revenir dans le groupe public en 2016 pour prendre la présentation du 12/13 à l’échelle nationale.

Au fil du temps, ses responsabilités se sont diversifiées. Elle a participé à l’émission C l’Hebdo puis intégré l’équipe de C à vous. Elle a animé des débats politiques, présenté des documentaires d’investigation comme Pièces à conviction, assuré des remplacements à Télématin, et animé les programmes de la tranche de midi sur franceinfo. Par la suite, elle succède à Karim Rissouli à la présentation du magazine En société sur France 5.

Parallèlement à cette carrière intense, Émilie Tran Nguyen s’est également engagée dans des projets plus personnels et sociétaux. Son documentaire Je ne suis pas chinetoque, fruit d’une collaboration en 2024, aborde le thème du racisme anti-asiatique, faisant écho à son héritage familial pluriculturel. Son investissement dans la lutte contre les discriminations s’inscrit dans une continuité professionnelle et personnelle.

La rigueur et l’organisation développées en partenariat avec son mari lui ont permis de maintenir un équilibre entre cette carrière exigeante et sa vie familiale, illustrant ainsi sa capacité à conjuguer vie publique active et ancrage familial.