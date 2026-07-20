Miss Univers 2026 : la France aura bien une candidate malgré le retrait du comité Miss France

Le Comité Miss France a récemment pris la décision de ne pas envoyer de représentante à l’élection Miss Univers qui se tiendra à Porto Rico en novembre prochain. Cette décision marque un tournant majeur dans la participation française à ce concours international de beauté, qui depuis des décennies suscite un grand engouement. Pourtant, malgré ce retrait officiel, la France ne sera pas totalement absente de la compétition, puisque au moins une candidate française sera présente, représentant un autre territoire lié à l’Hexagone.

Le concours Miss Univers, organisé depuis 1952 par la société JKN Global Group, est l’un des événements télévisés les plus suivis au monde. Il rassemble chaque année des candidates issues des quatre coins du globe, sélectionnées dans leur pays d’origine, pour concourir au prestigieux titre de Miss Univers. Ce concours ne se limite pas à la simple beauté physique : il met aussi en avant la culture générale, l’engagement social ainsi que la prestance des participantes. Sa diffusion dans plus de 190 pays illustre la portée internationale et l’influence culturelle de cet événement.

En 2016, la France vibrait au rythme de la victoire d’Iris Mittenaere, sacrée Miss Univers aux Philippines, un succès qui avait fortement valorisé le concours national Miss France et son rayonnement mondial. Cependant, dix ans plus tard, la situation est tout autre. Au printemps 2025, le comité Miss France a annoncé se retirer de l’édition 2026 du concours, invoquant un désaccord profond avec les évolutions récentes du concours international. Le comité souligne notamment que ces changements ne correspondent plus à l’identité, aux engagements ni aux valeurs portés par Miss France, comme précisé dans un communiqué officiel rendu public à cette période.

Miss France absente de Miss Univers : la direction du concours réagit

Le retrait de la France n’est pas passé inaperçu auprès des organisateurs de Miss Univers. Ceux-ci ont annoncé clairement qu’une candidate française serait tout de même engagée au concours, indépendamment du comité traditionnel Miss France. Pour cela, Miss Univers a lancé un concours parallèle afin de sélectionner une représentante tricolore hors du cadre habituel. Cette initiative a rapidement rencontré un vif succès.

Le 8 juillet 2025, la page officielle Instagram de Miss Univers France a annoncé qu’« au-delà de 1 000 femmes s’étaient inscrites pour tenter de représenter la France » à cette 75e édition du concours à Porto Rico. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’assurer une présence française à l’événement, malgré le retrait institutionnel du comité Miss France. Les organisateurs invitent ainsi les candidates intéressées à poursuivre les inscriptions, assurant que le processus suit son cours normalement.

Par ailleurs, une présence française est assurée par le territoire d’outre-mer de Saint-Martin qui fera ses débuts officiels à Miss Univers cette année. Cette nouvelle participante sera la première à représenter Saint-Martin dans ce concours depuis longtemps dominé par les candidates issues de la France métropolitaine. Le nom de la candidate ultramarine n’a pas encore été communiqué.

Le concours Miss Univers 2025 a connu plusieurs polémiques, notamment lors de sa dernière édition tenue à Bangkok, en Thaïlande. Fatíma Bosch, Miss Mexique, y avait été couronnée gagnante. Cette édition a été marquée par des incidents importants, dont la démission de deux membres influents du jury, le musicien franco-libanais Omar Harfouch et l’ancien footballeur français Claude Makélélé, en raison de désaccords sur le déroulement et la gestion du concours. Ces événements ont pu influencer la décision du comité Miss France d’abandonner sa participation.