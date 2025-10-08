Tchad : Mahamat Idriss Déby Itno promulgue la Constitution révisée

Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a promulgué ce mercredi 8 octobre 2025 la Constitution révisée du 3 octobre, cinq jours seulement après son adoption par le Congrès.

Cette révision ouvre la voie à un mandat présidentiel de sept ans, renouvelable sans limite. La cérémonie s’est tenue au Palais Toumaï, en présence du Premier ministre, des présidents des institutions clés et de proches collaborateurs du chef de l’État.

Le Congrès, composé de députés et sénateurs, avait approuvé le texte à une écrasante majorité : sur 257 parlementaires, 236 ont voté pour, 3 se sont abstenus et aucun contre. Les élus de l’opposition avaient quitté la salle avant le vote, dénonçant « un verrouillage institutionnel et électoral » et accusant la majorité de « crucifier le Tchad » en autorisant une présidence sans limite.

La révision autorise également le président à exercer des fonctions au sein d’un parti politique, levant l’incompatibilité prévue par la Constitution précédente. Pour certains députés, comme Béral Mbaikoubou, il s’agit d’« un passage en force » du pouvoir, conçu « sur mesure pour les ambitions du Président ».