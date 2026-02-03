Tchad : le président du Syndicat indépendant des enseignants condamné à un an de prison

Le lundi 2 février, Djimoudouel Faustin a été condamné à douze mois d’emprisonnement ferme. La peine a été prononcée au terme de son procès.

Faustin occupait la présidence du Syndicat indépendant des enseignants du Tchad, le SIET. Il a été traduit devant la justice pour plusieurs chefs d’inculpation. Le syndicat qu’il dirigeait avait lancé un arrêt de travail des enseignants qui s’est étendu du 5 janvier au 4 février. Parmi les accusations retenues contre lui figuraient l’usurpation de titre, l’incitation à la révolte, la rébellion et le trouble à l’ordre public.

Lors de la période de grève, le SIET exigeait la concrétisation d’engagements concernant l’amélioration des conditions de travail des personnels enseignants. Le mouvement revendicatif avait également pour objet la revalorisation des rémunérations des enseignants, selon les demandes portées par le syndicat.

Le jugement a porté sur l’ensemble des chefs d’accusation énoncés à l’audience.