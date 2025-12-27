Tchad : l’armée juge «agression injustifiée» l’attaque de paramilitaires soudanais
Le Tchad a dénoncé une attaque menée par des paramilitaires soudanais contre la localité frontalière d’Al-Tina, qui a coûté la vie à deux soldats tchadiens, après le bombardement, vendredi, d’un drone des Forces de soutien rapide (RSF), engagées dans le conflit contre l’armée soudanaise. L’état-major des armées tchadiennes a qualifié l’action « d’agression injustifiée » et annoncé se réserver « le droit de répondre par tous les moyens légaux » en cas de nouvelle violation du territoire national. Selon un officier de l’armée tchadienne, il s’agit de la première fois, depuis le déclenchement de la guerre au Soudan il y a deux ans, que l’armée tchadienne est touchée.
1 min de lecture
