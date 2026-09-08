Taylor Swift et Travis Kelce main dans la main à New York, deux mois après leur mariage

Deux mois après leur mariage à New York, Taylor Swift et Travis Kelce ont été photographiés main dans la main lors d’une soirée au restaurant, dans le quartier de NoMad.

Taylor Swift et Travis Kelce savourent leur nouvelle vie de jeunes mariés loin des cérémonies officielles. Le couple a été photographié main dans la main à New York lors d’une soirée au restaurant, dimanche 6 septembre, deux mois après son mariage très médiatisé au Madison Square Garden.

Selon E! News et Page Six, la chanteuse de 36 ans et le joueur des Kansas City Chiefs ont dîné à l’Ambassadors Clubhouse, une adresse indienne du quartier de NoMad à Manhattan. Les deux stars sont arrivées ensemble, très complices, avant de rejoindre leur table pour une soirée discrète.

Une sortie remarquée pour les jeunes mariés

Taylor Swift a attiré les regards dans une robe longue métallisée signée Stella McCartney, portée avec des sandales et un sac dans des tons bruns et bordeaux. Travis Kelce avait choisi une tenue plus décontractée, composée d’une chemise rayée en soie et d’un pantalon brun.

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Cette apparition intervient alors que Travis Kelce vient de terminer son camp d’entraînement avec les Chiefs et se prépare au retour de la NFL. Taylor Swift, elle, est restée loin de Los Angeles pendant le week-end des Creative Arts Emmys, où son film de concert The Eras Tour: The Final Show figurait parmi les productions nommées.

Deux mois après leur mariage au Madison Square Garden

Taylor Swift et Travis Kelce se sont mariés le 3 juillet 2026 au Madison Square Garden, à New York, après près de trois ans de relation. La cérémonie, entourée d’un important dispositif de confidentialité, avait réuni leurs proches et plusieurs personnalités du monde de la musique, du cinéma et du sport.

Début septembre, Travis Kelce a raconté dans le podcast New Heights que cette soirée avait été « magique » pour le couple. Il avait aussi expliqué que les deux époux souhaitaient une cérémonie intime malgré le caractère spectaculaire du lieu.

Leur nouvelle sortie new-yorkaise donne ainsi un aperçu beaucoup plus simple de leur quotidien à deux. Sans annonce particulière ni mise en scène officielle, Taylor Swift et Travis Kelce continuent d’alimenter l’intérêt de leurs fans à chacune de leurs apparitions publiques.