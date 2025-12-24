Accueil En Brève Taïwan secouée par un séisme de magnitude 6,1

Taïwan secouée par un séisme de magnitude 6,1

Un séisme de magnitude 6,1 a secoué mercredi le sud‑est de Taïwan, a précisé l’Administration météorologique centrale de l’île : l’épicentre a été localisé dans le comté de Taitung à 17h47 locales (09h47 TU) et le tremblement s’est produit à une profondeur de 11,9 kilomètres; aucun dégât n’a été rapporté dans l’immédiat.