Taïwan secouée par un séisme de magnitude 6,1
Un séisme de magnitude 6,1 a secoué mercredi le sud‑est de Taïwan, a précisé l’Administration météorologique centrale de l’île : l’épicentre a été localisé dans le comté de Taitung à 17h47 locales (09h47 TU) et le tremblement s’est produit à une profondeur de 11,9 kilomètres; aucun dégât n’a été rapporté dans l’immédiat.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires