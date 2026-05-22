Grand-Popo: saisie de 177 kg de faux médicaments

La Police républicaine a intercepté, le mardi 19 mai 2026, une importante cargaison de faux médicaments dans la commune de Grand-Popo.

L’opération a conduit à l’arrestation d’un présumé contrebandier et à la récupération de plusieurs sacs de produits pharmaceutiques prohibés.

Selon les informations recueillies, deux individus circulant à moto-taxi en provenance du village Kotokoli, dans l’arrondissement d’Adjaha, transportaient des sacs de jute remplis de médicaments illicites. Alors qu’ils empruntaient la RNIE 1 pour effectuer une livraison, ils ont croisé une patrouille de la Police républicaine.

Pris de panique, les suspects ont abandonné leurs colis dans la broussaille avant de tenter de s’enfuir. L’un d’eux a réussi à disparaître, mais son complice a été appréhendé par les agents de la police républicaine.

Sous la direction du commissaire de l’arrondissement d’Adjaha, une opération de ratissage a été menée dans le village de Kotokoli. Les recherches ont permis de découvrir et de saisir une quantité estimée à 177 kilogrammes de faux médicaments.

Cette saisie illustre la persistance du trafic de produits pharmaceutiques prohibés dans certaines zones frontalières et rappelle l’importance des opérations de contrôle pour protéger la santé publique. Les enquêtes se poursuivent afin de retrouver le second suspect et d’identifier d’éventuelles complicités dans ce réseau de contrebande.