Syrie : Washington salue le cessez-le-feu temporaire à Alep après des jours de violences

Les États-Unis ont salué vendredi 9 janvier le cessez-le-feu temporaire conclu dans les quartiers kurdes d’Alep, en Syrie, après plusieurs jours d’affrontements avec l’armée qui ont contraint des milliers de civils à fuir. Sur son compte X, l’émissaire américain pour la Syrie, Tom Barrack, a déclaré : « Nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les parties (…) pour la retenue et la bonne volonté qui ont rendu possible cette trêve vitale. » Il a ajouté que Washington « travaille activement pour prolonger ce cessez-le-feu » au-delà de l’échéance fixée à 06h00 TU vendredi.