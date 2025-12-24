Accueil En Brève Syrie : trois morts dans des affrontements à l’ouest

Syrie : trois morts dans des affrontements à l’ouest

Trois personnes ont été tuées mercredi 24 décembre lors d’affrontements avec les forces de sécurité dans la province côtière de Lattaquié, dans l’ouest de la Syrie, a rapporté la télévision d’État. La chaîne a précisé qu’il s’agissait de trois membres de l’ancien régime tués après des combats avec les forces de sécurité intérieure en périphérie de la ville de Jableh. L’agence de presse officielle Sana avait, plus tôt, fait état de heurts entre les forces de sécurité et « un groupe de hors-la-loi recherchés » dans la région.