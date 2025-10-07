Syrie : le ministre de la Défense proclame un cessez‑le‑feu global avec les Kurdes

En Brève

Le ministre syrien de la Défense, Mourhaf Abou Qasra, a annoncé mardi 7 octobre à Damas avoir rencontré le chef kurde Mazloum Abdi et convenu d’un cessez-le-feu global, accord intervenu après de violents affrontements nocturnes à Alep. Dans une déclaration publiée sur X, M. Abou Qasra a précisé que le cessez-le-feu couvre « l’ensemble des axes et points de déploiement militaires dans le nord et le nord-est de la Syrie » et que sa mise en œuvre commencera immédiatement.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ