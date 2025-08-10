PAR PAYS
Syrie : la Jordanie hôte d’une réunion syrienne-américaine sur la reconstruction

Par BENIN WEB TV
Poutine-Trump sur l’Ukraine : Kaja Kallas convoque une réunion européenne extraordinaire lundi

Gaza : l’ONU craint que le plan israélien déclenche «une nouvelle calamité»

Netanyahu : le nouveau plan pour Gaza est « le meilleur moyen » de mettre fin à la guerre

Le Brésil déplore le plan israélien de prise de contrôle de Gaza

Décès de l’astronaute américain Jim Lovell, commandant d’Apollo 13

Niger : nationalisation annoncée de la SML, opératrice de la seule mine d’or

Nagasaki : une cloche restaurée résonne pour le 80e anniversaire de la bombe atomique

Turquie : juillet, le mois le plus chaud depuis 55 ans

L’OTAN qualifie l’accord Arménie‑Azerbaïdjan de «pas en avant significatif»

Ukraine : Londres réunit samedi les responsables occidentaux de la sécurité

La Jordanie accueillera mardi 12 août une réunion entre responsables syriens et américains consacrée à la situation en Syrie et aux modalités de la reconstruction du pays. Selon un communiqué du ministère jordanien des Affaires étrangères, la rencontre évaluera la situation syrienne et examinera les moyens d’appuyer le processus de reconstruction sur des bases garantissant la sécurité, la stabilité et la souveraineté de la Syrie, tout en préservant les droits de tous les Syriens. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chibani, et l’émissaire américain pour la Syrie, Thomas Barrack, participeront à cette réunion, qui s’inscrit dans le prolongement des discussions tenues à Amman le 19 juillet 2025.

