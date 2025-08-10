Syrie : la Jordanie hôte d’une réunion syrienne-américaine sur la reconstruction

La Jordanie accueillera mardi 12 août une réunion entre responsables syriens et américains consacrée à la situation en Syrie et aux modalités de la reconstruction du pays. Selon un communiqué du ministère jordanien des Affaires étrangères, la rencontre évaluera la situation syrienne et examinera les moyens d’appuyer le processus de reconstruction sur des bases garantissant la sécurité, la stabilité et la souveraineté de la Syrie, tout en préservant les droits de tous les Syriens. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chibani, et l’émissaire américain pour la Syrie, Thomas Barrack, participeront à cette réunion, qui s’inscrit dans le prolongement des discussions tenues à Amman le 19 juillet 2025.