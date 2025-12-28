La suite après la publicité
Syrie : deux morts lors de la dispersion de manifestations alaouites par les forces de sécurité

Les forces de sécurité syriennes ont tué dimanche 28 décembre deux personnes en dispersant une manifestation alaouite dans la région côtière, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), ONG disposant d’un vaste réseau de sources dans le pays. Un hôpital de la zone a reçu deux corps, a ajouté une source médicale contactée par l’AFP. Les autorités n’ont pas confirmé avoir ouvert le feu sur des manifestants ; elles ont déclaré avoir « maîtrisé la situation » et accusé des partisans de l’ancien président Bachar el-Assad d’avoir attaqué les forces de sécurité.

