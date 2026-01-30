Syrie : Accord «global» annoncé entre Kurdes syriens et Damas

Les autorités kurdes de Syrie ont annoncé ce vendredi un accord « global » avec Damas prévoyant l’intégration progressive de leurs forces et de leur administration au sein de l’appareil d’État syrien, avec le déploiement de forces de sécurité gouvernementales dans deux villes kurdes et le maintien des principales unités kurdes structurées en trois brigades, selon un communiqué des Forces démocratiques syriennes (FDS).

Ce communiqué, diffusé par l’organisation dominée par des combattants kurdes, précise que l’opération d’intégration se fera de manière progressive et organisée. Les FDS soulignent que l’accord comporte des modalités spécifiques concernant le redéploiement et la réorganisation des unités locales, sans toutefois détailler immédiatement les calendriers ou les lieux exacts concernés au-delà de la mention de « deux villes ».

Depuis le déclenchement du conflit syrien, le nord et l’est du pays sont en grande partie administrés par une entité autonome portée par des formations kurdes et arabes, souvent regroupées sous la bannière de l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie et des Forces démocratiques syriennes. Ces forces ont été un acteur majeur de la lutte contre le groupe État islamique aux côtés de la coalition internationale menée par les États-Unis.

Contexte politique et militaire

La relation entre Damas et les autorités kurdes a été marquée par des tensions, des accords locaux ponctuels et une absence de reconnaissance officielle d’un statut autonome par le gouvernement central. Des négociations fragmentées ont eu lieu à plusieurs reprises au fil des années, et des accords limités avaient déjà conduit au retour de soldats gouvernementaux dans certaines zones après des retraits ou des réaménagements géopolitiques sur le terrain.

La situation sur le terrain est par ailleurs influencée par la présence et les intérêts d’acteurs régionaux et internationaux. La Turquie a mené à plusieurs reprises des opérations militaires transfrontalières contre des positions liées aux forces kurdes, tandis que la Russie a souvent joué un rôle d’intermédiaire entre Damas et les autorités locales. Les forces américaines, qui ont coopéré avec les FDS contre l’État islamique, restent un acteur connu dans la région.

Le communiqué des FDS insiste sur la notion d’intégration « progressive » et sur la conservation d’une structure organisée pour les unités kurdes, qui seront regroupées en trois brigades. Les termes administratifs et juridiques de cette intégration n’ont pas été précisés publiquement, et il n’est pas indiqué comment seront traitées les institutions locales qui assuraient jusqu’ici des fonctions civiles et sécuritaires autonomes.

Les observateurs notent que des accords similaires, partiels et locaux, ont déjà été conclus dans le passé dans le contexte des réajustements militaires et diplomatiques qui ont suivi des épisodes de retrait ou de repositionnement des forces étrangères en Syrie

