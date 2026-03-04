Sybille Tera Bilard déplore le temps d’antenne réduit lié au montage de TF1

Sybille Tera Bilard</strong, mère de six enfants et nouvelle candidate de l’émission Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1, a fait part de sa déception après avoir constaté un temps d’antenne très réduit pour sa famille malgré l’arrivée récente de la saison, diffusée depuis le 9 février à raison de deux épisodes quotidiens.

Présentée cette saison comme l’une des nouvelles tribus du programme, la famille Tera Bilard est composée de Sybille, 30 ans, de son compagnon Sano et de leurs six enfants : Noah, Tyanna, Jhazze, Kasey, Haylee et Azeïlynn. Sybille, qui exerce comme make‑up artist pour des artistes et travaille également comme styliste, a été brièvement introduite aux téléspectateurs avant de déplorer l’apparente marginalisation de leur présence à l’écran.

Sur Instagram, où elle compte près de 3 000 abonnés, la jeune maman a publié une vidéo pour s’adresser directement à sa communauté en exprimant son étonnement et son mécontentement face au montage diffusé.

« On nous voit 2,6 secondes »

Dans cette intervention spontanée, Sybille a déclaré : « I’m so sorry parce qu’on nous voit 2,6 secondes à chaque épisode. Et là, en plus, j’ai le malheur de vous annoncer qu’on ne nous voit pas avant jeudi… Alors soyez patients, soyez courageux, restez avec nous », mélangeant humour et frustration pour décrire la brièveté des apparitions de sa famille dans les épisodes quotidiens.

Le message a suscité des réactions de soutien et d’interrogation parmi ses abonnés. Sybille a ensuite expliqué que, malgré sa contrariété, elle ne maîtrise pas le montage final : « Ça me frustre, je pense tout autant que vous. Malheureusement, on n’a pas la main sur ces choses‑là », a‑t‑elle précisé, renvoyant la responsabilité des choix éditoriaux à la production.

Elle a toutefois tenu à rassurer les personnes qui la suivent en indiquant qu’elle reçoit en amont des informations de la production concernant les épisodes dans lesquels sa famille apparaîtra davantage. « J’ai de la visibilité sur les épisodes qui vont passer, puisque je sais quels sont les épisodes dans lesquels nous serons. C’est pour ça que j’essaie de faire une story un peu avant pour vous prévenir », a‑t‑elle ajouté, expliquant sa pratique de prévenir sa communauté lorsque leur présence est plus visible.

Le format de diffusion — deux épisodes quotidiens — laisse à la production une marge d’organisation et de montage importante, ce qui peut conduire à des apparitions inégales des différentes familles suivies. Familles nombreuses : la vie en XXL met en avant le quotidien de plusieurs tribus, entre organisation, moments de tendresse et imprévus.

Depuis sa reprise le 9 février, l’émission rassemble en moyenne 784 000 téléspectateurs sur ses deux épisodes quotidiens, soit 8,2 % du public. Le pic d’audience de la saison a été enregistré le 19 février avec 1,14 million de Français devant le deuxième épisode.