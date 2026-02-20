Surya Bonaly, légende du patin à 52 ans : « Je vois les gens pleurer à la télé »

Surya Bonaly a été surprise par l’émotion lors de sa venue sur le plateau de Télématin le mercredi 21 janvier sur France 2. Invitée pour présenter sa bande dessinée Le feu sur la glace (éditions Marabulles), l’ancienne patineuse artistique a découvert des images d’enfance extraites d’archives familiales diffusées en direct, provoquant une réaction émotive qui a marqué la séquence.

Interrogée par Mathilde Terrier sur ce que lui inspiraient ces souvenirs filmés par ses proches, la championne, la voix tremblante, a répondu : « C’est beau. C’est émouvant un petit peu » avant de fondre en larmes. Sur le plateau, Damien Thévenot est intervenu avec délicatesse, lui tendant un mouchoir et soulignant que « Ça fait toujours ça, c’est normal, de revoir des images. »

Reprenant peu à peu son souffle, Surya Bonaly a tenté l’autodérision : « D’habitude, je regarde les autres à la télé, je vois les gens pleurer. » Elle a ensuite qualifié sa trajectoire de « une belle vie » et a rendu hommage à l’investissement de ses parents dans sa carrière, déclarant : « J’ai aucun regret. C’est original. Et puis mes parents avaient 1100 % envie que ça réussisse. On n’avait pas de projet de dire ‘tu vas être championne olympique, on faisait à 100 %, on voulait juste que je fasse le mieux alors tout le monde se mettait à 100 % et était investi. C’est chouette. »

Promotion et émotion : la bande dessinée au cœur des souvenirs

La présence de Surya Bonaly sur la matinale visait à promouvoir sa bande dessinée Le feu sur la glace, qui revient sur son parcours dans le patinage artistique. Les images familiales diffusées à l’antenne ont offert un contrepoint intime à la promotion de l’ouvrage, rappelant les premières années avant l’exposition médiatique et les compétitions internationales.

L’ancienne sportive, dont le parcours a été documenté dans divers articles évoquant notamment des épisodes de maltraitance dans son enfance, a ainsi vu sur le plateau des séquences qui ont mis en lumière le chemin parcouru depuis ses débuts. Le format de la bande dessinée propose, selon l’invitation sur le plateau, une lecture personnelle de cette trajectoire singulière.

Sur le même créneau, une autre séquence de Télématin a pris un ton plus léger. De retour à l’animation aux côtés de Maya Lauqué après les fêtes, Damien Thévenot a évoqué avec humour son usage des réseaux sociaux et des filtres avant de publier des stories. À la remarque taquine de sa collègue « On arrête les filtres, hein, Damien ! », il a répondu : « J’ai morflé quand même… »

Alors que Maya Lauqué estimait que chacun avait « pris un coup de pelle », Damien Thévenot a répliqué : « La pelle a été violente chez certains plus que chez d’autres », déclenchant les rires de l’équipe.