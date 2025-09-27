Survol par drones de la plus grande base militaire danoise

Des drones non identifiés ont été observés au-dessus de la plus grande base militaire du Danemark, la base aérienne de Karup, vendredi 26 septembre, a annoncé samedi la police, après plusieurs survols d’aéroports survenus cette semaine dans le pays nordique. «Je peux confirmer que nous avons eu un incident vers 20h15 (18h15 TU) qui a duré plusieurs heures. Un ou deux drones ont été observés à l’extérieur et au-dessus de la base aérienne», a déclaré l’officier de police Simon Skelsjaer à l’AFP, ajoutant «Nous ne les avons pas abattus» et précisant que la police ne pouvait pas commenter l’origine de ces appareils.