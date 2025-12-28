Suriname: neuf personnes, dont cinq enfants, tuées au couteau
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 décembre, un homme a poignardé à mort neuf personnes — dont cinq enfants — dans l’est de Paramaribo, capitale du Suriname, petit pays néerlandophone d’Amérique du Sud, a annoncé la police. L’attaque à l’arme blanche a fait quatre adultes et cinq enfants morts; un sixième enfant et un adulte ont été grièvement blessés et transportés à l’hôpital. Les forces de l’ordre ont ouvert le feu sur le suspect, qui a été blessé aux jambes, interpellé et hospitalisé.
1 min de lecture
