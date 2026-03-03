Sur C8, Vincent Moscato qualifie sa fille Alba de « maquillée comme une voiture volée »

Vincent Moscato a fait une remarque nette sur le maquillage de sa fille en direct sur C8, en commentant une photo de famille diffusée dans l’émission Chez Jordan le 10 septembre 2024. Sur le plateau, un zoom sur Alba, adolescente au rouge à lèvres très marqué, a déclenché la formule « maquillée comme une voiture volée », reprise par la presse. L’échange a été rendu public lors de la diffusion et a suscité des réactions autour du franc-parler de l’ancien rugbyman devenu voix médiatique.

La photo présentée montrait la famille recomposée de Moscato : le couple formé avec Kristel, leurs enfants et ceux de Kristel, ainsi que les deux filles issues du premier mariage de l’ex-international. Sur l’image apparaissent notamment Alba et Léa, les enfants de Moscato, ainsi qu’Alizée et Xavier, enfants de Kristel, et la benjamine commune, Paola.

Sur le plateau, lorsque l’animateur Jordan de Luxe a agrandi l’image consacrée à Alba, la réaction de Moscato a été instantanée. Selon Closer, Jordan a d’abord lancé, en référence au maquillage prononcé : « Dis-donc, elle met du maquillage tôt hein ! » À cela, Moscato a ajouté, en évoquant l’âge de sa fille au moment de la photo : « Là mais là, elle avait 17-18 ans, mais maintenant ça y va, la peinture ! »

Une boutade relayée au sein d’une famille recomposée très présente médiatiquement

Au-delà de la plaisanterie sur le rouge à lèvres, l’émission a mis en lumière la place centrale de la famille chez Moscato. Il rappelle que, de son premier mariage, il est père d’Alba et Léa ; Kristel était déjà mère d’Alizée et Xavier ; ensemble ils ont accueilli Paola. Moscato a évoqué les tensions liées à son divorce, admettant que la période n’a pas été facile pour ses enfants mais qu’elles ont finalement accepté la nouvelle configuration familiale.

L’ancien rugbyman précise avoir commencé à élever Alizée alors qu’elle avait 13 ans et dit la considérer comme sa propre fille. La tribu s’affiche également à l’écran : Moscato a participé avec elle à l’émission culinaire Un dîner presque parfait, signalant qu’il partage volontiers des moments télévisés avec son clan.

La formule « maquillée comme une voiture volée » relève d’un idiome populaire en français pour décrire un maquillage très voyant. L’image évoque l’idée d’une voiture piquée et repeinte de façon tape-à-l’œil pour masquer son origine ; sur le plateau, la remarque a été prononcée sur un ton taquin et ancré dans le registre du parler cru que Moscato emploie fréquemment.

Le style direct de l’animateur est visible aussi hors plateau : début mars 2026, bloqué à Dubaï après des frappes dans la région, Moscato a publié des vidéos pour rassurer sur sa situation et, dans le même temps, critiquer des influenceurs qu’il accuse de dramatiser la situation. Entre vanne familiale et prises de position publiques, son ton reste constant et centré sur des registres populaires et familiaux.