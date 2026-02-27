Suisse : Ligue des champions — le Paris Saint-Germain affrontera Chelsea en huitièmes de finale

Le Paris Saint-Germain, qui défend son titre continental, affrontera Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions suite au tirage au sort organisé vendredi 27 février à Nyon, au siège de l’UEFA.

Le même exercice a réservé un affrontement de très haut niveau entre le Real Madrid et Manchester City, une affiche qui promet d’être l’un des moments forts de cette phase à élimination directe.

Le tirage, effectué dans la capitale du football européen, a redistribué les cartes d’une compétition où chaque confrontation peut peser lourd dans la course aux quarts de finale et dans la suite des saisons des clubs concernés.

Supporters, staffs et observateurs vont maintenant analyser ces paires sous l’angle tactique et sportif, en attendant d’en connaître les dates précises et l’ordre des matches.

Les axes à suivre

Pour le PSG, la double confrontation contre Chelsea représente un test important: le club parisien devra conjuguer la pression propre au rôle de tenant du trophée avec la nécessité de gérer un calendrier exigeant. Chelsea, de son côté, cherchera à imposer son style et à surprendre un favori annoncé.

Le duel entre Real Madrid et Manchester City réunit deux institutions qui ont marqué les dernières années par leurs performances en Europe. Au-delà du prestige, il s’agit d’une opposition entre philosophies de jeu et d’équipes riches en individualités, susceptible de retenir l’attention d’un large public international.

Au-delà des deux rencontres phares, ce tirage peut redistribuer les forces en présence pour la phase à venir: il influencera la préparation des clubs, les choix tactiques des entraîneurs et, potentiellement, l’équilibre des autres têtes d’affiche encore en lice.

L’UEFA doit encore préciser le calendrier complet et l’ordre des rencontres; une fois ces informations publiées, les équipes pourront finaliser leur préparation et les diffuseurs programmer les retransmissions de ces rendez-vous attendus.