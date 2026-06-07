France : Didier Deschamps tente d’éteindre l’affaire Betclic avant le Mondial

Didier Deschamps a tenté de calmer la polémique autour des droits à l’image des Bleus avant le départ de l’équipe de France pour le Mondial 2026. Alors que Mbappé, Cherki, Dembélé, Doué et Olise contestent l’utilisation de leur image dans une publicité Betclic, le sélectionneur assure que ces tensions ne changent pas la priorité du groupe : le terrain.

Le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a déclaré dimanche 7 juin que les tensions entre plusieurs internationaux et la Fédération française de football (FFF) autour de l’utilisation de leur image dans une publicité Betclic ne constituaient pas une perturbation majeure à quatre jours du départ pour le Mondial. « Il y a toujours eu des discussions. Il y en aura toujours. Le plus important, c’est l’aspect sportif, ça ne change pas », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse à Clairefontaine.

L’Équipe avait révélé vendredi 6 juin que cinq internationaux – Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Michael Olise – avaient contesté la diffusion, le 4 juin, d’une campagne publicitaire Betclic réalisée à partir de prises de vue effectuées lors de la journée partenaires du 2 juin à Clairefontaine, sans qu’ils estiment avoir consenti à une utilisation publicitaire par cet opérateur de paris sportifs. Mbappé et Cherki, tous deux opposés à la promotion des paris sportifs, avaient été décrits comme « les plus remontés ».

Deschamps, à six jours du premier match des Bleus contre le Sénégal le 16 juin à Boston, a cherché à éteindre la polémique sans la nier. Sur l’aspect financier, il a indiqué que les questions de rémunération des joueurs par la FFF seraient traitées « dans les échanges habituels entre les joueurs, leurs représentants et la Fédération ». Sur la convention liant la FFF à Betclic, il a renvoyé la question à l’instance fédérale, confirmant qu’il ne s’agissait pas d’un sujet relevant de ses attributions de sélectionneur.

Trois dossiers ouverts avec la FFF

L’affaire Betclic s’ajoute à deux autres sujets de friction documentés entre le groupe France et la fédération. L’Équipe a également rapporté une réduction des primes versées aux joueurs pour ce Mondial par rapport aux éditions précédentes, et une limitation du nombre de places accordées aux proches lors des matches de la compétition. Les trois dossiers sont décrits par le quotidien sportif comme devant trouver un règlement « après la Coupe du monde ».

Ce n’est pas la première fois que Mbappé entre en conflit avec la FFF sur les droits à l’image. En septembre 2022, il avait boycotté une séance photo officielle pour refuser d’être associé à des sponsors dont il contestait les valeurs, Betclic figurant parmi eux. La FFF s’était alors engagée à réviser sa convention de 2010 encadrant les droits à l’image des joueurs en sélection. Cet engagement n’a pas été suivi d’une modification formelle du cadre contractuel.

Un dernier Mondial pour Deschamps

La conférence de presse du 7 juin était la dernière de Deschamps sur le sol français avant la compétition. Le sélectionneur, en poste depuis 2012, a annoncé en janvier 2025 qu’il quitterait ses fonctions à l’issue du tournoi, quel qu’en soit le résultat. Le groupe France, basé à Boston pour la phase de groupes, dispute son premier match le 16 juin contre le Sénégal. Il affrontera ensuite l’Uruguay et le Mexique pour compléter le groupe I.

La France avait battu la Côte d’Ivoire en match de préparation jeudi 5 juin à Nantes. La liste des 26 joueurs retenus avait été dévoilée le 14 mai. Mbappé, capitaine malgré les tensions de l’automne 2024 avec son club et la fédération, figure dans le groupe. Deschamps a confirmé qu’il était « apte physiquement » après les inquiétudes soulevées par une douleur au genou gauche dans les semaines précédentes.