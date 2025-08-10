Emmanuel Macron a répété samedi 9 août que « l’avenir de l’Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens » à l’issue d’un entretien avec le président Volodymyr Zelensky, en amont du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine prévu le 15 août en Alaska et visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Sur X, le chef de l’État a ajouté que « les Européens seront aussi nécessairement partie à la solution, car il en va de leur sécurité », précisant avoir échangé le même jour avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer.