Strasbourg-Lens : coup d’envoi à 17h15, diffusion sur Ligue 1+

Strasbourg dispute son premier match à domicile de la saison ce samedi 29 août face à Lens, vainqueur lors de la 1re journée. La rencontre de Ligue 1 débutera à 17h15 à la Meinau et sera diffusée sur Ligue 1+.

Le RC Strasbourg reçoit le RC Lens samedi 29 août 2026 au Stade de la Meinau pour la 2e journée de Ligue 1 McDonald’s. Le coup d’envoi est fixé à 17h15 pour ce premier rendez-vous à domicile des Alsaciens en championnat, tandis que les Lensois tenteront de confirmer leur bon départ.

Le match intervient après une entame compliquée pour Strasbourg, battu 4-0 à Marseille lors de la 1re journée. Devant son public, le club alsacien cherchera à se relancer dès cette deuxième sortie de la saison.

Lens aborde au contraire ce déplacement avec davantage de confiance après sa victoire 5-2 contre Auxerre. Un nouveau succès permettrait au club artésien d’enchaîner et de confirmer ses bonnes dispositions en ce début d’exercice.

La rencontre se jouera au Stade de la Meinau, à Strasbourg, dans une affiche entre deux équipes aux dynamiques opposées après la journée d’ouverture. L’enjeu immédiat est simple : reprendre des points pour Strasbourg, ou poursuivre l’élan pour Lens.

Pour les téléspectateurs, la diffusion en direct est annoncée sur Ligue 1+, avec un flux détaillé présenté sous l’intitulé « Ligue 1+ 2 ».