Stéphanie de Monaco fête ses 61 ans et veille sur son clan

Stéphanie de Monaco fête ses 61 ans ce dimanche 1er février. Présente dans la vie publique comme dans l’intimité familiale, elle se distingue par son rôle de matriarche au sein de la famille princière et par son engagement de longue date dans des causes caritatives, notamment la lutte contre le sida. Entre apparitions officielles et moments privés partagés avec ses enfants et petites‑filles, elle reste un repère pour son entourage et pour les organismes qu’elle soutient.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Depuis plus de trente ans, Stéphanie de Monaco cumule des responsabilités publiques et familiales. Elle est présidente du Festival International du Cirque de Monte‑Carlo et a fondé Fight Aids Monaco en 1993, association dédiée à la prévention et à la prise en charge du VIH/sida. Dans ses sorties officielles, la princesse apparaît fréquemment aux côtés de ses proches, les conviant à des événements qui lui tiennent à cœur ou venant soutenir leurs initiatives personnelles.

Le 16 janvier dernier a débuté la 48e édition du Festival International du Cirque de Monte‑Carlo, où Stéphanie de Monaco était présente. Deux jours plus tard, elle s’est affichée sous le chapiteau de l’Espace Fontvieille entourée de ses trois enfants — Louis, Pauline et Camille — un instant relayé par la presse comme un rassemblement familial autour d’un intérêt commun pour le cirque et le spectacle vivant. Cet attachement au monde du cirque se combine avec la transmission d’un engagement civique au sein de sa famille.

Stéphanie de Monaco grand‑mère : transmission et engagement

La dimension familiale de son engagement s’est manifestée lors de la sixième édition de la Fight Aids Cup au Stade Louis‑II, où son fils Louis Ducruet, président des Barbagiuans, a participé à un match organisé au profit de Fight Aids Monaco. À l’occasion du dîner de gala qui a suivi, Louis Ducruet a rendu un hommage appuyé à sa mère en déclarant : « Depuis que nous sommes nés, notre mère nous montre l’exemple pour aider notre prochain », soulignant ainsi l’héritage moral transmis au sein du clan.

Le 21 janvier, Stéphanie de Monaco était présente à l’inauguration de Little Wonders, un projet porté par sa belle‑fille Marie Ducruet destiné aux enfants de 0 à 7 ans. Cette ouverture, conçue comme un espace sécurisé et adapté aux tout‑petits, a réuni plusieurs membres de la famille : Louis Ducruet, Camille Gottlieb, Daniel Ducruet et la princesse elle‑même. La princesse est apparue émue lors de cette manifestation intime, entourée de ses deux petites‑filles Victoire et Constance.

Dans une interview accordée à Gala en décembre, Stéphanie de Monaco évoquait son désir de consacrer les années à venir à sa famille et à la transmission de valeurs : apprendre aux enfants à être proches de la nature, distinguer l’essentiel du futile et rechercher ce qui apaise et épanouit. Elle occupe ce rôle de grand‑mère depuis l’arrivée de Victoire en avril 2023 et de Constance en décembre 2024.