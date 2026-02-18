Stéphanie de Luxembourg souhaite une éducation familiale pour Charles et François

La grande-duchesse Stéphanie fête ses 42 ans ce mercredi 18 février. Elle passera cette journée en cercle restreint avec son époux, le grand-duc Guillaume, et leurs deux fils : Charles, né en 2020 (5 ans), et François, né en 2023 (2 ans).

Depuis l’arrivée de ses enfants, la famille est devenue sa priorité. Le site officiel du duché indique qu’elle aborde la maternité avec beaucoup de joie, en privilégiant des instants simples et complices. Les mêmes sources précisent qu’elle et son mari tiennent à transmettre à leurs fils des valeurs familiales et de respect.

Soucieuse de préserver une enfance la plus ordinaire possible pour ses enfants, Stéphanie affirme préserver une nette séparation entre ses obligations publiques et la vie à la maison : lors d’une interview filmée accordée à RTL Today Luxembourg le 3 octobre, à l’occasion de l’intronisation, elle a expliqué être pleinement grande-duchesse en public et pleinement mère au foyer. Le couple limite l’exposition médiatique des enfants tout en les associant à des temps forts institutionnels : en janvier, ils se sont rendus au Vatican avec leurs fils pour une visite au pape Léon XIV. En juillet 2024, le grand-duc a annoncé par communiqué qu’ils s’étaient installés dans une dépendance rénovée du château de Berg afin de favoriser leur vie de famille ; toutefois, le domaine conserve son statut de résidence officielle et continue d’accueillir des réceptions et événements publics. Cette prudence dans l’exposition rappelle, selon des observateurs, l’attitude adoptée par Kate Middleton. Leurs vœux 2026, jugés peu conventionnels, montraient d’ailleurs leurs enfants. Le coiffeur belge Alain Tholl de l’Enclos a, de son côté, décrit des parents très investis : il raconte que les enfants viennent pendant qu’il coiffe et que la princesse Stéphanie les prend sur ses genoux, chaque geste illustrant, selon lui, beaucoup d’affection.

Engagement en faveur de l’enfance et des neurosciences

Stéphanie s’implique également dans des causes portant sur la protection de l’enfance et les neurosciences. Le site officiel du duché rapporte qu’elle considère les premières années comme essentielles à la construction d’un individu, rappelant que cette période mérite une attention particulière tant d’un point de vue familial que sociétal. Cette conviction, ajoutent les mêmes sources, est nourrie par son expérience de mère attentive.