Stéphane Bern à 62 ans : la rigueur imposée par Danse avec les stars qui l’a métamorphosé

Stéphane Bern, figure bien connue du paysage audiovisuel français, a multiplié les surprises en 2026 : après des décennies consacrées aux monarchies et à l’histoire, l’animateur de 62 ans a intégré le casting de Danse avec les stars sur TF1, lancé un vlog le 20 février relatant ses coulisses et a vu son parcours télévisuel susciter un regain d’attention médiatique jusqu’à son élimination au quatrième prime. Pendant la saison, il a partagé son entraînement aux côtés de sa partenaire Calisson Goasdoué, évoqué un « régime hyper dur » et constaté un rapport d’audience notable pour sa série Bellefond sur France 3 le 27 janvier (3,45 millions de téléspectateurs), informations qu’il a commentées dans Télé-Loisirs le 25 février.

Impossible à confondre par sa voix posée et sa silhouette élégante, Stéphane Bern s’est imposé depuis les années 1990 comme un spécialiste des familles royales et des grandes figures historiques. À la tête de Sagas, il a d’abord exploré les coulisses du gotha et du showbiz. Par la suite, il a multiplié les registres en animant 20h10 pétantes puis en donnant à Secrets d’Histoire une longévité et une audience qui ont solidifié son statut d’animateur érudit, confirmé par ses prises de parole et interventions sur le service public, notamment lors de la présentation de l’Eurovision.

En parallèle de ses activités de présentateur, Stéphane Bern a développé une carrière d’acteur ponctuelle. Il est apparu dans la collection Meurtre à…, a joué un rôle de haut gradé dans Pour l’honneur d’un fils en 2022 et s’était déjà prêté à l’autodérision dans Absolutely Fabulous en 2001. Il a également partagé l’affiche avec Sophie Marceau dans Mme Mills, preuve d’un attrait réel pour le jeu au-delà des simples clins d’œil.

Danse, vlog et retombées médiatiques en 2026

Son arrivée sur la piste de Danse avec les stars en 2026 l’a placé comme doyen du casting et a entraîné une visibilité nouvelle. Le vlog mis en ligne le 20 février documente essayages, répétitions et confidences : l’animateur y décrit la rigueur imposée aux candidats et note une certaine liberté alimentaire plus grande chez les danseurs professionnels. Il évoque également une perte de poids liée à l’entraînement.

Le 13 février, dans le studio 128, Stéphane Bern a rencontré l’acteur international Ian Ziering. Il rapporte un échange encourageant avec la star de Beverly Hills et confie avoir reçu une motivation supplémentaire lorsque l’acteur lui a demandé son compte Instagram avant de le suivre. Dans ses propos, il a cité un encouragement à refaire du sport : « Et toi, tu fais du sport. Je n’en ai pas fait depuis des années. Je redécouvre le sport là. À partir de maintenant, j’irai à la salle de sport une fois par semaine. »

Sur la piste, l’animateur a été éliminé lors du quatrième prime, battu lors d’un duel face à Marcus, proche de Léna Situations. Interrogé dans Télé-Loisirs le 25 février, il qualifie l’expérience de « formidable » et commente l’effet d’une exposition concentrée : « C’est une formidable expérience ! Vous pouvez faire 20 ans d’émissions d’histoire en prime sur France Télévisions, on ne vous en parle pas et là, vous faites 4 semaines de Danse avec les stars et on ne vous parle que de cela. Ça rend humble. » Il ajoute : « Ma série Bellefond a cartonné sur France 3 pendant la compétition (3,45 millions de téléspectateurs le 27 janvier, NDLR). J’ai régénéré ma cote de popularité avec Danse avec les stars et maintenant que je suis éliminé, France Télévisions va en profiter. »