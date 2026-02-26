Star Academy : la production impose un casting plus strict

La production de la Star Academy revoit ses critères de sélection : après la saison 13 et alors que la tournée 2026 est déjà en préparation, les équipes du télé‑crochet ont décidé de durcir les exigences au casting. Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1, a indiqué que les profils misant uniquement sur le divertissement ou le côté « rigolo » ne seront plus retenus, la justesse vocale devenant une condition de base. Ce recentrage intervient alors que des internautes critiquent depuis plusieurs saisons des orientations artistiques jugées trop formatées et un traitement inégal des candidats.

La production explique vouloir restaurer une légitimité artistique du programme en privilégiant des talents déjà très aboutis, capables de produire des prestations de haut niveau dès leur entrée au château de Dammarie‑les‑Lys. Ces candidats, parfois déjà présents sur les plateformes de streaming avec des titres qui performent, ont modifié la dynamique de l’émission : la compétition tend à opposer des artistes déjà professionnels plutôt qu’à révéler des progressions spectaculaires. Selon TF1, ce constat motive la décision de « mettre la barre plus haut » pour la promotion à venir.

Parmi les évolutions déjà annoncées figure aussi la suppression de certaines mécaniques qui offraient des secondes chances, comme le repêchage pour la tournée, une mesure qui avait permis à des candidats éliminés de revenir dans la compétition. Ce retrait a suscité des interrogations de la part du public et d’observateurs, tandis que la production le justifie par la nécessité de préserver l’exigence et la cohérence artistique du show.

Un casting plus strict pour une émission plus exigeante

Dans les orientations communiquées aux équipes de recrutement, la production précise les profils recherchés et, dans le même temps, ceux qu’elle entend désormais écarter. Le message est clair : chanter juste n’est pas un atout facultatif mais une condition sine qua non. Rémi Faure l’a rappelé auprès de Puremédias : les candidatures fondées uniquement sur l’aspect divertissement sans qualité vocale solide ne correspondront plus aux attentes de la Star Academy.

Concrètement, la sélection devrait privilégier des élèves déjà en mesure d’envisager des salles importantes, comme les Zéniths, dès la sortie du château. La production dit vouloir réduire le nombre de « surprises » au profit d’un niveau global plus homogène et professionnel. Ce positionnement doit aussi répondre aux critiques d’un public qui, selon les équipes, attend désormais des prestations vocales maîtrisées plutôt qu’un spectacle centré sur la personnalité des candidats.

Les réactions enregistrées lors de la saison 2025, notamment des accusations d’inégalités dans le traitement des candidats lors des nominations et de l’exposition médiatique, ont contribué à accélérer ce virage. TF1 et la production affirment que ces changements visent à garantir la crédibilité du programme et à adapter le format aux attentes actuelles des téléspectateurs.

Les futurs postulants aux castings de la Star Academy sont donc prévenus : la compétition de la prochaine édition se fera sur des critères techniques renforcés et une exigence vocale accrue. Les équipes de production ont déjà commencé à préciser les profils qu’elles souhaitent voir intégrer la prochaine promotion et à indiquer ceux qui seront exclus du château.