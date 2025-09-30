Spotify: Burna Boy meilleur artiste Afrobeats de l’année

Burna Boy domine le classement 2025 des artistes Afrobeats établi par Spotify, devant Rema et Wizkid, tandis que Davido est absent du top 5.

Spotify a révélé son classement 2025 des meilleurs artistes Afrobeats, dominé par des talents nigérians. Burna Boy s’offre la première place, suivi de près par Rema et Wizkid. Ayra Starr, nouvelle recrue d’Asake et de Roc Nation, complète le top 5.

En revanche, Davido, considéré comme l’un des « Afrobeats Big 3 » aux côtés de Wizkid et Burna Boy, ne figure pas dans ce palmarès.

Spotify a également publié le classement des pays les plus consommateurs d’Afrobeats cette année : les États-Unis arrivent en tête, devant le Brésil, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Nigeria.