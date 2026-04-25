Barça: Jorge Mendes invite Yamal à s’inspirer de Cristiano Ronaldo

Victime d’une blessure musculaire, Lamine Yamal voit sa saison s’arrêter prématurément avec le FC Barcelone. Dans ce moment délicat, son agent Jorge Mendes l’encourage à s’inspirer de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, modèles de rigueur et de longévité au plus haut niveau.

Coup d’arrêt brutal pour Lamine Yamal. La pépite du FC Barcelone ne rejouera plus cette saison, la faute à une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche, venue freiner une ascension fulgurante. Dans l’entourage du joueur, l’heure est déjà à la reconstruction. Son agent, Jorge Mendes, a profité de cette période délicate pour adresser un message fort à son protégé. Le célèbre représentant portugais a invité le jeune ailier à s’inspirer des plus grands, à commencer par Cristiano Ronaldo, qu’il considère comme une référence absolue, tant pour son exigence sportive que pour son comportement en dehors des terrains.

« Cristiano est le meilleur joueur de l’histoire et un exemple irréprochable », a-t-il insisté, rappelant l’importance du professionnalisme dans la construction d’une carrière au plus haut niveau. Dans le même souffle, Mendes a également évoqué Lionel Messi, autre modèle de longévité et de rigueur, souvent cité auprès des jeunes talents qu’il accompagne. Habitué à gérer les trajectoires d’élite depuis près de vingt ans, notamment celle de Ronaldo, le patron de Gestifute entend ainsi guider Yamal dans cette première épreuve. Un passage obligé, peut-être, pour celui qui incarne déjà l’avenir du Barça.





