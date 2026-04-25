Bénin : la ville de Porto-Novo prépare l’édition 2026 du Festival des Masques

À Porto-Novo, la préparation de l’édition 2026 du Festival des masques s’inscrit dans la continuité d’un événement devenu en quelques années un rendez-vous culturel majeur au Bénin. Portée par le succès des précédentes éditions, la manifestation entend renforcer son positionnement comme vitrine du patrimoine immatériel et levier d’attractivité touristique.

Lancé en 2024, le Festival des masques s’est rapidement imposé dans le calendrier culturel national, attirant des dizaines de milliers de visiteurs dès sa première édition. L’événement met à l’honneur les masques sacrés et profanes, éléments centraux des traditions vodun et des pratiques culturelles locales, à travers des processions, des danses rituelles et des performances artistiques.

Pensé comme une plateforme de valorisation du patrimoine, le festival dépasse le cadre strictement festif. Il associe dimensions culturelle, cultuelle et touristique, avec une programmation qui mêle spectacles, animations populaires et espaces d’échanges. Les éditions précédentes ont notamment proposé des concerts d’artistes, des villages artisanaux, des stands gastronomiques ainsi que des activités immersives ouvertes au grand public.

Un événement au cœur de la stratégie culturelle du Bénin

L’ambition affichée autour du Festival des masques s’inscrit dans une politique plus large de promotion des arts, de la culture et du tourisme. À travers cette initiative, les autorités béninoises cherchent à positionner Porto-Novo comme une destination culturelle de référence en Afrique de l’Ouest, en valorisant les traditions locales tout en les ouvrant à des influences internationales.

Le festival contribue également à la transmission des savoirs liés aux masques et aux pratiques rituelles. Des colloques scientifiques et des rencontres d’experts sont régulièrement intégrés à la programmation, favorisant une lecture académique et contemporaine de ces patrimoines.

Au-delà de son ancrage culturel, l’événement joue un rôle économique croissant. L’affluence observée lors des précédentes éditions, avec des milliers de visiteurs nationaux et étrangers, génère des retombées pour les acteurs locaux, notamment dans les secteurs de l’artisanat, de l’hôtellerie et de la restauration.

Vers une édition 2026 annoncée plus ambitieuse

Dans cette dynamique, l’édition 2026 est annoncée comme une nouvelle étape dans le développement du festival. Les organisateurs misent sur une programmation enrichie, une participation accrue d’artistes et de délégations étrangères, ainsi qu’un renforcement des dispositifs logistiques et touristiques.

Les grandes composantes devraient être reconduites, notamment la procession des masques, considérée comme l’un des temps forts de l’événement, ainsi que les animations sur les principales places de la ville et les concerts grand public.

En consolidant son identité et en élargissant son rayonnement, le Festival des masques de Porto-Novo confirme son ambition de s’inscrire durablement parmi les grands rendez-vous culturels du continent, tout en participant à la valorisation des traditions béninoises sur la scène internationale.