Accueil En Brève Soudan : plus de 10 000 déplacés en 72 heures, selon l’ONU

Soudan : plus de 10 000 déplacés en 72 heures, selon l’ONU

Plus de 10 000 personnes ont fui en trois jours leurs localités du Darfour-Nord et du Kordofan-Sud, dans l’ouest et le sud du Soudan, en raison d’une recrudescence des violences, a indiqué dimanche 28 décembre l’Agence de l’ONU pour les migrations (OIM). Selon l’OIM, plus de 7 000 habitants ont quitté entre jeudi et vendredi les localités de Kernoi et d’Oum Barou, dans le Darfour-Nord, près de la frontière tchadienne, tandis qu’environ 3 100 personnes ont fui entre mercredi et vendredi Kadougli, la capitale du Kordofan-Sud, assiégée par les Forces de soutien rapide (FSR) depuis plus d’un an et demi. À Kadougli, où la famine a été déclarée en novembre, les organisations humanitaires ont évacué leur personnel après le retrait de la base logistique de l’ONU, selon une source locale. La prise d’El-Facher, capitale du Darfour-Nord, par les FSR fin octobre avait déjà entraîné l’exode de plus de 107 000 civils, rappelle l’OIM. Ces derniers jours, les paramilitaires ont progressé vers l’ouest à travers des enclaves habitées par l’ethnie Zaghawa, jusque-là contrôlées par des milices alliées à l’armée. Maîtres d’un tiers du territoire soudanais, les FSR concentrent désormais leurs offensives sur le Kordofan voisin, région riche en pétrole, en or et en terres fertiles, dans le but de reprendre le corridor central du Soudan reliant le Darfour à Khartoum.