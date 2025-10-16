Soudan : Khartoum ciblée par des frappes de drones attribuées aux FSR

En Brève

Khartoum a été la cible de frappes de drones mercredi 15 octobre, une attaque attribuée aux forces paramilitaires du général Hemetti, engagées dans un conflit contre l’armée régulière. Selon une source militaire, l’armée a abattu « la plupart des drones », qui visaient deux bases militaires dans le nord‑ouest de la capitale. Les Forces de soutien rapide (FSR), liées au général Hemetti, sont régulièrement accusées de mener des attaques de drones à longue portée contre des installations militaires; il s’agit des premières frappes sur Khartoum depuis que l’armée en a repris le contrôle en mars dernier, alors que jusqu’à présent la capitale était restée globalement calme et que les combats se concentraient surtout dans le sud et l’ouest du pays, notamment à El‑Fasher au Darfour.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ