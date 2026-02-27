Soudan du Sud : les chancelleries occidentales dénoncent des «atrocités insensées» dans le nord-est

Plusieurs représentations diplomatiques occidentales ont publié un communiqué commun jeudi 26 février pour dénoncer des informations faisant état d’actes de violence d’une extrême cruauté contre des civils au Soudan du Sud.

Parmi les signataires figurent notamment les États-Unis et les institutions de l’Union européenne, qui se sont dits profondément préoccupés par ces révélations et ont appelé à ce que la lumière soit faite sur les faits rapportés.

L’attaque aurait visé des habitants du village de Pankor, situé dans la partie nord‑est du pays, et se serait déroulée le 21 février dernier, selon les éléments contenus dans le texte diffusé par les chancelleries.

Le bilan communiqué fait état de 16 personnes tuées, dont huit enfants et cinq femmes, mais plusieurs organes de presse indiquent une mortalité plus élevée, évoquant jusqu’à 22 victimes.

Réactions internationales et incertitudes autour du bilan

Le communiqué regroupe la voix de plusieurs capitales occidentales qui condamnent fermement ces informations et s’inquiètent des conséquences pour les populations civiles de la zone. Les actes sont rapportés comme ayant été commis, semble‑t‑il, par des éléments liés aux forces armées sud‑soudanaises.

Face aux divergences entre les chiffres publiés, la situation reste floue et les informations contradictoires sur le nombre exact de morts soulignent la nécessité d’un examen approfondi des faits. Les détails sur les circonstances précises des événements restent limités dans le texte diffusé par les chancelleries.