Soudan : au moins 63 morts de malnutrition en une semaine à El Fasher (Darfour)

Au moins 63 personnes sont mortes de malnutrition à el-Fasher en une semaine, a déclaré dimanche 10 août à l’AFP un responsable du ministère de la Santé, sous couvert d’anonymat. « Soixante-trois personnes sont mortes de malnutrition depuis le 3 août (…), la plupart sont des enfants et des femmes », a-t-il précisé : ce bilan ne concerne que les personnes ayant pu atteindre l’hôpital, tandis que de nombreuses familles enterrent leurs proches sans soins, en raison de l’insécurité et du manque de moyens de transport. Capitale du Nord-Darfour et dernière capitale régionale du Darfour encore tenue par l’armée, el-Fasher est assiégée depuis plus d’un an par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), engagés dans un conflit contre l’armée depuis avril 2023 ; les FSR ont intensifié récemment leurs attaques après leur repli vers l’ouest, consécutif à la perte de Khartoum en mars.

