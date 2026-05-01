Un Américano-Ougandais condamné à mort pour le meurtre de quatre enfants dans une maternelle de Kampala

Le 30 avril 2026, une cour de Kampala a prononcé la peine capitale à l’encontre d’un homme de double nationalité américano-ougandaise reconnu coupable d’avoir tué quatre tout-petits début avril dans une maternelle située à Ggaba, un quartier huppé de la capitale ougandaise. Les faits, commis début avril, avaient provoqué une vive émotion dans le pays.

Préparation de l’audio…









0:00

/

0:00 🔊



1x



L’annonce du verdict a été saluée par des applaudissements dans la salle d’audience, où se trouvaient notamment des parents des victimes, dont les âges variaient d’environ 15 mois à deux ans et demi.

L’accusé, identifié comme Christopher Okello Onyum, avait été interpellé le 2 avril alors qu’il cherchait à quitter les lieux. La magistrate Alice Komuhangi Khaukha a écarté la thèse d’irresponsabilité pénale avancée par la défense. Lorsqu’elle lui a demandé pourquoi la peine de mort ne devrait pas lui être infligée, l’intéressé a choisi de garder le silence.

La juge a estimé que l’acte avait été soigneusement préparé et planifié, et qu’il s’agissait d’une attaque dirigée contre des enfants sans défense, commise en plein jour et sans remords apparent. Elle a déclaré être convaincue qu’un mobile de type rituel, visant à obtenir richesse et bénéfices personnels, avait pu motiver les meurtres, motif que l’accusé avait d’abord évoqué lors de son interrogatoire avant de le contester en audience. Elle a en outre pris en compte l’absence d’excuse ou de manifestations de regret de la part du prévenu et a retenu la peine maximale ; M. Okello dispose de 14 jours pour interjeter appel.

Selon les éléments rassemblés par les enquêteurs, l’homme s’était présenté le mercredi 2 avril à l’établissement en se présentant comme un parent venu inscrire son enfant. Le personnel scolaire a indiqué qu’il avait déjà visité l’école quelques jours auparavant pour se renseigner et qu’on lui avait demandé de revenir le jeudi suivant.

Le matin de son retour, il aurait réglé des frais d’inscription puis simulé un départ. Au lieu de quitter l’école, il a traversé la cour où des enfants jouaient et a sorti une machette avant d’attaquer. Trois garçons et une fillette d’environ deux ans et demi ont été tués sur place ; dix autres enfants ont subi des blessures.