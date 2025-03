Soudan: 06 civils tués dans un bombardement visant un marché au Darfour

- Publicité-

L’attaque a ciblé un marché proche d’El-Fasher, dans l’État du Darfour du Nord, à l’ouest du Soudan. Depuis plusieurs semaines, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) mènent une offensive contre l’armée dans cette région.

Après l’attaque du camp de Zamzam, il y a quelques semaines, les civils sont à nouveau frappés dans l’ouest du pays. Dimanche, au moins six personnes ont été tuées dans un bombardement à l’artillerie qui a frappé un marché bondé près d’El-Fasher, la capitale du Darfour du Nord, ont rapporté des secouristes bénévoles.

L’attaque, qui a eu lieu près du camp de déplacés d’Abou Chouk, a été confiée aux paramilitaires des FSR par le réseau local des « cellules d’intervention d’urgence », un groupe de bénévoles coordonnant l’aide dans ce pays en guerre. « L’attaque a frappé un marché très fréquenté, où des civils faisaient leurs cours pour le ramadan », ont ajouté les secouristes, précisant que six civils ont été tués et un nombre indéterminé de blessés ont été recensés.

Le ramadan a débuté samedi au Soudan, un pays d’Afrique de l’Est en grande difficulté, dévasté depuis 2023 par un conflit entre les FSR, dirigés par le général Mohammed Hamdan Daglo, dit « Hemetti », et l’armée du général Abdel Fattah Al-Bourhane, chef de facto du pays. Les FSR ont pris le contrôle de presque toute la vaste région du Darfour, et assiègent El-Fasher, qui reste sous le contrôle de l’armée et des milices alliées.

La guerre au Soudan a provoqué des dizaines de milliers de morts, déraciné plus de 12 millions de personnes et plongé des millions d’autres dans une situation de famine imminente.