Soudan: 18 civils tués dans une attaque des paramilitaires FSR au Kordofan-Nord, selon une ONG

Au moins 18 civils ont été tués jeudi 7 août dans le Kordofan-Nord, dans l’ouest du Soudan en guerre depuis plus de deux ans, a indiqué samedi l’ONG Emergency Lawyers, qui documente les exactions depuis le début du conflit. Selon l’organisation, une attaque des Forces de soutien rapide (FSR) contre deux villages du sud de la localité d’Umm Kuraydim a provoqué la mort de 18 civils et a blessé des dizaines d’autres; faute d’accès aux soins dans la zone largement isolée et où les lignes de communication sont quasi inexistantes, les blessés ont été transférés vers el-Obeid, à quelques dizaines de kilomètres au sud-est. El-Obeid, carrefour stratégique reliant Khartoum à la vaste région du Darfour, avait été assiégée par les paramilitaires pendant près de deux ans avant d’être reprise par l’armée en février. Depuis la perte de Khartoum, reconquise par l’armée en mars, les paramilitaires se sont repliés vers l’ouest, intensifiant leurs attaques, notamment au Darfour qu’ils contrôlent déjà quasi intégralement. L’ONG signale par ailleurs des pillages, des agressions et des enlèvements de jeunes.