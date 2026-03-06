Soprano s’exprime sur l’éducation de ses trois enfants

Soprano, figure majeure du rap devenu star de la pop française, reste très discret sur sa vie privée mais a évoqué à plusieurs reprises la vie familiale et ses choix d’éducation. Père de quatre enfants — dont un né sous X qu’il n’a rencontré que des décennies plus tard, et trois autres issus de son mariage avec Alexia (nés en 2007, 2009 et 2012) — l’artiste insiste sur des différences d’approche entre lui et son épouse, résumées par sa phrase : « Je suis pas sévère… Ma femme, elle l’est. »

Soprano, père de trois enfants, ne mâche pas ses mots sur leur éducation
Né sur la scène rap à la fin des années 1990 avec le groupe Les Psy 4 de la rime, Soprano s’est progressivement orienté vers une pop accessible qui lui a valu une reconnaissance nationale. L’artiste a lancé une carrière solo marquante, notamment avec l’album Puisqu’il faut vivre, et a été récompensé aux Victoires de la musique (2015 et 2018). Il a également participé aux concerts des Enfoirés, illustrant son entrée dans le circuit grand public.

Le parcours familial de l’artiste a fait l’objet de confidences publiques, mêlant pudeur et moments de franchise. Soprano évoque rarement les détails privés, mais il a accepté d’aborder la question de l’éducation de ses enfants et des différences avec son épouse lors d’interviews télévisées et médiatiques.

Éducation des enfants : différences de tempérament et choix partagés

Le couple formé par Soprano et Alexia est ensemble depuis une vingtaine d’années et vit à l’écart des projecteurs. Leur relation a souvent été décrite comme fondée sur le respect mutuel et une certaine discrétion ; les deux n’appartiennent pas à la même confession religieuse, précision que l’artiste a évoquée pour souligner leur ouverture d’esprit et leur capacité à concilier des convictions différentes dans l’éducation des enfants.

Les trois enfants nés de leur union — en 2007, 2009 et 2012 — bénéficient, selon leurs déclarations publiques, d’une éducation basée sur l’importance de l’école et la compréhension. Lors d’une émission en 2015, Soprano a expliqué : « J’essaie de leur expliquer, à chaque fois, que c’est important d’essayer de comprendre. Apprendre, c’est bien, mais comprendre, c’est mieux. » Cette phrase illustre sa priorité accordée à la compréhension plutôt qu’à la sanction stricte.

Parallèlement, l’artiste a révélé qu’il est père d’un premier enfant né alors qu’il était mineur. La mère, sans le prévenir, a placé l’enfant sous la protection de l’aide sociale à l’enfance ; Soprano n’a retrouvé la trace de cet enfant que vingt-sept ans plus tard. La chanson « Parle-moi », extraite de Puisqu’il faut vivre, est présentée par l’artiste comme adressée à cet enfant et comme un texte à forte charge émotionnelle.

En 2015, invité de l’émission On n’est pas couché, animée alors par Laurent Ruquier, Soprano a évoqué avec pudeur son rapport à la paternité et à la discipline, se décrivant comme moins strict que son épouse et expliquant sa méthode d’échange et de transmission auprès de ses enfants.

