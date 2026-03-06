Soprano, membre des Enfoirés, face à Jean-Jacques Goldman : « Lui, c’est un vrai »

Soprano, ancien pilier du crew marseillais Psy 4 de la rime, s’est progressivement mué en l’une des figures majeures de la chanson populaire française, cumulant succès commerciaux, trophées et apparitions télévisées, jusqu’à rejoindre la troupe des Enfoirés aux côtés de nombreuses célébrités impliquées auprès des Restos du cœur.

Passé du rap de rue à une variété urbaine plus accessible, Soprano a su transformer une carrière de groupe en un parcours solo couronné par des tubes grand public et des reconnaissances institutionnelles, comme les Victoires de la musique. Sa visibilité s’est renforcée par sa présence comme juré dans The Voice et sa déclinaison pour les jeunes talents, The Voice Kids, qui l’ont installé dans le paysage télévisuel francophone.

Originaire de Marseille, il partage avec des artistes tels que Maître Gims un parcours initial dans le rap avant une bascule vers la pop. Sa popularité auprès du grand public a également conduit à son intégration parmi les Enfoirés, formation collective d’artistes réunis au profit d’une œuvre caritative historique en France.

Soprano : du groupe marseillais aux coulisses des Enfoirés

Les débuts de Soprano remontent à la scène hip-hop marseillaise des années 1990 avec le quartet Psy 4 de la rime, composé de Soprano, Alonzo, Vincenzo et Sya Styles. Le collectif, qui comptait parmi ses soutiens des figures locales telles qu’IAM et la Fonky Family, s’est fait connaître par des premières parties et une implantation progressive sur la scène nationale.

En 2002, le groupe publie Block Party, premier album qui marque leur entrée formelle sur la scène. Le succès populaire survient véritablement avec le deuxième opus, Enfant de la lune, porté par des singles qui élargissent l’audience du quatuor. Très vite, Soprano s’illustre comme la voix la plus visible du groupe et amorce une carrière solo.

En 2007, il publie Puisqu’il faut vivre, premier album solo qui conserve des racines rap tout en ouvrant des portes vers des territoires plus mélodiques. Progressivement, l’artiste opère un virage vers une pop urbaine plus optimiste et grand public, multipliant les singles radiophoniques et les prestations télévisées.

Parallèlement à sa carrière musicale, Soprano s’est investi dans le divertissement télévisuel en intégrant le jury de The Voice et de The Voice Kids, fonctions qui ont consolidé son image auprès des téléspectateurs.

Sa participation aux Enfoirés a donné lieu à des confidences sur sa relation avec Jean-Jacques Goldman, figure historique de la troupe. Dans une interview accordée en 2022, il décrit Goldman comme une personne simple et attachée aux valeurs populaires, évoquant des souvenirs personnels et un respect marqué pour l’ancien leader des Enfoirés.