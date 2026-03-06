Soprano, marié et père de quatre enfants, tient sa famille à l’écart

Soprano, figure majeure du rap devenu star de la chanson française, reste farouchement discret sur sa vie privée. Marié à Alexia depuis 2006 et père de quatre enfants — trois nés de son union et un enfant né sous X issu d’une relation adolescente — l’artiste répète vouloir protéger sa famille de l’exposition médiatique et des réseaux sociaux, affirmant avoir retrouvé ce dernier 27 ans après sa naissance.

Passé par le groupe Psy 4 de la Rime, Soprano a entamé une carrière solo qui l’a mené des terrains du rap à des sonorités plus pop et grand public. Son premier album, Puisqu’il faut vivre, est souvent présenté comme une étape cathartique dans son parcours artistique, tandis que ses engagements récents incluent des participations régulières en tant que coach sur The Voice et The Voice Kids.

Côté privé, l’artiste partage sa vie avec Alexia, son épouse depuis 2006. Le couple a trois enfants nés en 2007, 2009 et 2012, et Soprano évoque publiquement leur volonté de mener une vie familiale à l’écart des projecteurs, malgré leurs appartenances religieuses différentes, détail qu’il a lui‑même évoqué lors d’entretiens.

Discrétion, protection et révélations sur un enfant retrouvé

La composition familiale du chanteur comporte toutefois une singularité : un enfant né sous X, dont la mère avait, selon les propos de Soprano, confié le bébé aux services sociaux — la DDASS — sans le prévenir. L’interprète a qualifié cette histoire de « dingue » lors d’une interview reprise par Le Parisien en 2022 et a indiqué avoir rencontré cet enfant pour la première fois 27 ans après sa naissance.

Sur la question de la visibilité de ses enfants, Soprano se montre clair : il limite ses prises de parole et refuse la diffusion d’images. Dans le podcast Small Talk de Konbini en 2025, il confie : « J’en avais parlé ouvertement, mais, maintenant, aujourd’hui, j’essaie de ne plus trop en parler. » Il justifie ce retrait par la volonté de préserver une « vie normale » pour ses proches, loin des effets d’une célébrité qu’il juge parfois « toxique et dévorante ».

Le chanteur a également précisé que ses enfants sont scolarisés dans le réseau public, une option qu’il présente comme l’un des moyens de les maintenir éloignés de l’hyper‑médiatisation. Lors d’un autre entretien accordé à RTL, il a résumé sa méthode : « J’essaie beaucoup de les protéger, de les camoufler. Personne n’a vu de photo d’eux, personne ne les connaît. Ça me permet d’avoir des moments uniques avec eux, avec tous. »

La trajectoire personnelle de Soprano — d’adolescent confronté à une paternité précoce à artiste international soucieux de la confidentialité de son cercle familial — alimente ses prises de parole publiques, souvent mesurées et focalisées sur la protection de ses proches.